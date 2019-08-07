Легалізацію канабісу запланував до 2021 року Люксембург, фото — UAпрес

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Ракурс

Тотальне узаконення канабісу запланував до 2021 року Люксембург. Влада країни планує стати першою європейською країною, що повністю узаконить використання «травички». Продавати її іноземцям заборонять.

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Politico повідомляє, що Міністерство охорони здоров’я Люксембургу планує восени розпочати законодавче закріплення «легалайзу» і завершити його до 2021 року. Законопроект передбачає легалізацію усього ринку канабісу. Йдеться про видачу ліцензій на виробництво і споживання. Заборонять тільки домашнє вирощування канабісу, а споживати «травичку» дозволять з 18 років.

Міністр охорони здоров’я Люксембургу Етьєн Шнайдер визнав, що політика щодо наркотиків, яку країна проводила раніше, не спрацювала.

Заборона на все робила це просто цікавішим для молоді, — заявив Шнайдер.

Раніше в цій країні легалізували канабіс у медичних цілях, а також так званий «рекреаційний канабіс» в обмежених кількостях.

Щоб не допустити навали наркотуристів до країни, Люксембург дозволить продаж канабісу тільки власним громадянам.

Наразі повністю легалізували канабіс в Уругваї, Канаді та в кількох штатах США (Колорадо, Каліфорнія, Невада, Массачусетс і Мен).

У Раді в травні цього року зареєстрували законопроект про легалізацію канабісу для потреб медицини. Документ повинен врегулювати використання канабісу для потреб медицини та науки. Петицію з вимогою легалізувати використання канабісу зареєстрували 30 січня 2019 року. Ініціативу тоді підтримала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

У червні «Ракурс» повідомляв, що вчені дійшли висновку — легалізація медичної марихуани не знижує частоту смертельних передозувань внаслідок вживання опіоїдів.