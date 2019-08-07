Тарантіно завершить кар’єру “суперфільмом”. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125291-tarantino-zavershyt-karieru-superfilmom.html

Ракурс

Квентін Тарантіно, відомий американський кінорежисер, заявив, що завершить кар'єру після зйомок іще одного фільму, деталей якого поки що не розкриває.

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Тарантіно оголосив про це під час прес-конференції у Москві, повідомляє ТАСС.

За словами режисера, ця кінострічка буде «суперфільмом», який має підвести підсумки всієї його роботи.

Хочу зняти величезний суперфільм, який буде антологією всіх попередніх стрічок, — заявив американець.

При цьому Тарантіно порівняв свої фільми з вагонами у складі одного потяга.

Раніше він вже оголошував, що планує створити 10 фільмів до завершення кар'єри. Нещодавно презентована стрічка «Одного разу в Голлівуді» стала дев’ятою після цієї заяви. Покінчивши з кінокар'єрою, Тарантіно планує податися в письменники.

Одні з найвідоміших фільмів Тарантіно — це «Кримінальне чтиво», «Вбити Білла», «Місто гріхів», «Безславні виродки», «Джанго» та «Мерзенна вісімка».