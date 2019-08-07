Війна на Донбасі: окупанти встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря

Окупанти здійснюють заходи з мінування на Донбасі, фото: news.pn

https://racurs.ua/ua/n125290-viyna-na-donbasi-okupanty-vstanovluutsya-morski-miny-vzdovj-uzberejjya-azovskogo-morya.html

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Окупанти встановлюють морські міни вздовж азовського узбережжя окупованої частини Донецької області.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Крім того, триває нарощення російсько-окупаційними військами мінно-вибухових загороджень на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Для цього, зокрема, використовуються заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

При цьому противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають у глибину тимчасово окупованих територій, — зазначають в українському оборонному відомстві.

У Міноборони наголошують, що такі дії окупантів значно підвищують загрозу життю цивільного населення.

Нагадаємо, влітку минулого року на Донбасі група проросійських бойовиків підірвалася на власному мінному полі. На думку українських військових, причиною цього інциденту стало хаотичне мінування місцевості та відсутність взаємодії між підрозділами окупантів.