П’ятеро антимайданівців, які захопили будівлю ОДА в Харкові, відбулися умовними термінами, фото — Тексти

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П’ятеро антимайданівців, які у квітні 2014 року захопили будівлю Харківської обласної державної адміністрації, відбулися умовними термінами.

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У вироку Київського райсуду Харкова від 2 серпня йдеться про те, що засуджені були учасниками масових заворушень, які відбулися в Харкові у перші дні після повалення режиму президента-втікача Віктора Януковича.

Це рішення Феміди є одним із низки подібних. Цього разу на лаві підсудних були троє харків’ян (44, 38 та 41 років), також 45-річний уродженець Узбекистану та 57-річний уродженець Казахстану, повідомляє Depo.Харків.

Суд визнав усіх винними у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) КК України. Троє отримали п’ять років тюрми з іспитовим терміном у три роки, один — п’ять років ув’язнення з іспитовим терміном у два роки та шість місяців, ще один — п’ять років тюрми з іспитовим терміном у один рік.

Це не перший випадок, коли обвинувачені в захопленні Харківської обладміністрації в квітні 2014 року отримують умовний термін.

У червні 2018 року суд присудив умовний термін Спартаку Головачову. У вересні 2018 року ще 5 учасників захоплення ОДА в Харкові отримали умовні терміни. Чотирьох обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки, одного — до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Напад на адмінбудівлю Харкова стався 6 квітня 2014 року. На майдані Свободи під час проросійського мітингу декілька десятків осіб почали бити палицями правоохоронців та кидати у двері і вікна будівлі Харківської ОДА каміння, дошки і світло-шумові гранати. Згодом група проросійських активістів захопила будівлю обладміністрації. Уранці 8 квітня в результаті антитерористичної операції було затримано 65 осіб.