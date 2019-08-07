В Росії створили віршовану конституцію для дітей, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n125288-dlya-rosiyskyh-shkil-stvoryly-virshovanu-konstytuciu-z-antyukrayinskou-propagandou.html

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Для російських шкіл створено віршований варіант конституції РФ, котра містить тези антиукраїнської пропаганди.

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В створенні посібника, котрий отримав назву «Конституція Росії у віршах і картинках для дітей», брали участь експерти Ради Федерації РФ, Асоціації юристів Росії, фонду «Стратегія майбутнього» та Інституту розвитку місцевих громад. Про це повідомляє видання «Известия».

Так, у поясненні норми конституції про право на користування рідною мовою як приклад наводиться Україна, де нібито було заборонено російську мову, що, за словами авторів віршованої конституції, нібито стало причиною початку «війни та помсти»:

Теперь война на Украине, Где русских тоже много есть, А им язык их запретили И разожгли войну и месть.

Тепер війна в Україні, Де росіян теж багато є, А їм їх мову заборонили І розпалили війну та помсту.

Зазначається, що регіональній російській владі вже направлені рекомендаційні листи з проханням розглянути можливість впровадження цієї віршованої конституції. Рішення використовувати цей посібник вже ухвалили в Івановській області.

Нагадаємо, у команді президента України Володимира Зеленського нещодавно висунули ініціативу щодо запровадження регіонального статусу російської мови на Донбасі.