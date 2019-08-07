Ракурсhttps://racurs.ua/
В России создали стихотворную конституцию для детей, фото: РИА «Новости»
Стишки-нескладушки: для российских школ создали стихотворную конституцию с антиукраинской пропагандойhttps://racurs.ua/n125288-dlya-rossiyskih-shkol-sozdali-stihotvornuu-konstituciu-s-antiukrainskoy-propagandoy.htmlРакурс
Для российских школ создано стихотворный вариант конституции РФ, которая содержит тезисы антиукраинской пропаганды.
Loading...
В создании пособия, который получил название «Конституция России в стихах и картинках для детей», принимали участие эксперты Совета Федерации РФ, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных общин. Об этом сообщает издание «Известия».
Так, в объяснении нормы конституции о праве на пользование родным языком качестве примера приводится Украина, где якобы был запрещен русский язык, что, по словам авторов стихотворной конституции, якобы стало причиной начала «войны и мести»:
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
Отмечается, что региональным российским властям уже направлены рекомендательные письма с просьбой рассмотреть возможность внедрения этой стихотворной конституции. Решение использовать это руководство уже приняли в Ивановской области.
Напомним, в команде президента Украины Владимира Зеленского недавно выдвинули инициативу о введении регионального статуса русского языка на Донбассе.
Загрузка...