В России создали стихотворную конституцию для детей, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n125288-dlya-rossiyskih-shkol-sozdali-stihotvornuu-konstituciu-s-antiukrainskoy-propagandoy.html

Ракурс

Для российских школ создано стихотворный вариант конституции РФ, которая содержит тезисы антиукраинской пропаганды.

Loading...

В создании пособия, который получил название «Конституция России в стихах и картинках для детей», принимали участие эксперты Совета Федерации РФ, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных общин. Об этом сообщает издание «Известия».

Так, в объяснении нормы конституции о праве на пользование родным языком качестве примера приводится Украина, где якобы был запрещен русский язык, что, по словам авторов стихотворной конституции, якобы стало причиной начала «войны и мести»:

Теперь война на Украине, Где русских тоже много есть, А им язык их запретили И разожгли войну и месть.

Отмечается, что региональным российским властям уже направлены рекомендательные письма с просьбой рассмотреть возможность внедрения этой стихотворной конституции. Решение использовать это руководство уже приняли в Ивановской области.

Напомним, в команде президента Украины Владимира Зеленского недавно выдвинули инициативу о введении регионального статуса русского языка на Донбассе.