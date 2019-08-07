Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России создали стихотворную конституцию для детей, фото: РИА «Новости»

Стишки-нескладушки: для российских школ создали стихотворную конституцию с антиукраинской пропагандой

7 авг 2019, 16:00
999

Для российских школ создано стихотворный вариант конституции РФ, которая содержит тезисы антиукраинской пропаганды.

Loading...

В создании пособия, который получил название «Конституция России в стихах и картинках для детей», принимали участие эксперты Совета Федерации РФ, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных общин. Об этом сообщает издание «Известия».

Так, в объяснении нормы конституции о праве на пользование родным языком качестве примера приводится Украина, где якобы был запрещен русский язык, что, по словам авторов стихотворной конституции, якобы стало причиной начала «войны и мести»:

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

Отмечается, что региональным российским властям уже направлены рекомендательные письма с просьбой рассмотреть возможность внедрения этой стихотворной конституции. Решение использовать это руководство уже приняли в Ивановской области.

Напомним, в команде президента Украины Владимира Зеленского недавно выдвинули инициативу о введении регионального статуса русского языка на Донбассе.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Война не всех вылечила: у Матиоса объяснили Рябошапке, почему нельзя ликвидировать Военную прокуратуру

Коллектив военных прокуратур жестко ответил на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Руслана Рябошапки о вероятной ликвидации военной прокуратуры в процессе реформы правоохранительных органов

Новости Украины
19:42

СБУ объяснила, почему не задержала хамов-сепаратистов из ЛНР (ВИДЕО)

СБУ объяснила, почему не задержала представителей так называемой ЛНР, которые пришли на подконтрольную Киеву территорию Украины и оскорбляли руководителя Станично-Луганской РГА Юрия Золкина

Новости Украины
18:47
Новости партнеров
Загрузка...