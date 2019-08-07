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Пять антимайдановцев, захвативших здание ОГА в Харькове, отделались условными сроками, фото — Тексты

Пять антимайдановцев, захвативших здание ОГА в Харькове, отделались условными сроками

7 авг 2019, 16:33
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Пять антимайдановцев, которые в апреле 2014 года захватили здание облгосадминистрации в Харькове, отделались условными сроками.

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В приговоре Киевского райсуда Харькова от 2 августа говорится, что осужденные были участниками массовых беспорядков, которые произошли в Харькове в первые дни после свержения режима президента-беглеца Виктора Януковича.

На этот раз на скамье подсудимых были трое харьковчан, уроженцы Узбекистана и Казахстана, сообщает Depo.Харьков.

Суд признал всех виновными в совершении преступлений по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины. Трое получили пять лет тюрьмы с испытательным сроком в три года, один — пять лет заключения с испытательным сроком в два года и шесть месяцев, еще один — пять лет тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Это не первый случай, когда обвиняемые в захвате Харьковской обладминистрации в апреле 2014 года получают условный срок.

В июне 2018 года суд приговорил к условному сроку Спартака Головачева. В сентябре 2018 года еще пятеро участников захвата ОГА в Харькове получили условные сроки. Четверо обвиняемых приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года, один — к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Нападение на админздание Харькова произошло 6 апреля 2014 года. На площади Свободы во время пророссийского митинга несколько десятков человек начали бить палками правоохранителей и бросать в дверь и окна здания Харьковской ОГА камни, доски и свето-шумовые гранаты. Впоследствии группа пророссийских активистов захватила здание обладминистрации. Утром 8 апреля в результате антитеррористической операции задержали 65 человек.


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