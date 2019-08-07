Война на Донбассе: оккупанты устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря

Оккупанты проводят мероприятия по минированию на Донбассе, фото: news.pn

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Оккупанты устанавливают морские мины вдоль азовского побережья оккупированной части Донецкой области.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Кроме того, продолжается наращивание российско-оккупационными войсками минно-взрывных заграждений на временно оккупированных территориях Донбасса. Для этого, в частности, используются запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

При этом противник осуществляет минирование как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий, — отмечают в украинском оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркивают, что такие действия оккупантов значительно повышают угрозу жизни гражданского населения.

Напомним, летом прошлого года на Донбассе группа пророссийских боевиков подорвалась на собственном минном поле. По мнению украинских военных, причиной этого инцидента стало хаотичное минирование местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов.