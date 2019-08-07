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Тарантино собрался на покой. Фото: ТСН

Тарантино собрался на покой

7 авг 2019, 16:47
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Квентин Тарантино, известный американский кинорежиссер, заявил, что завершит карьеру после съемок еще одного фильма, детали которого пока не раскрывает.

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Тарантино объявил об этом во время пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

По словам режиссера, эта кинолента будет «суперфильмом», который должен подвести итоги всей его работы.

Хочу снять большой суперфильм, который будет антологией всех предыдущих лент, — заявил американец.

При этом Тарантино сравнил свои фильмы с вагонами в составе одного поезда.

Ранее он уже объявлял, что планирует создать 10 фильмов до завершения карьеры. Недавно представленная лента «Однажды в Голливуде» стала девятой после этого заявления. Покончив с кинокарьерой, Тарантино планирует податься в писатели.

Одни из самых известных фильмов Тарантино — это «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Город грехов», «Бесславные ублюдки», «Джанго» и «Омерзительная восьмерка».


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