Легализацию каннабиса запланировал к 2021 году Люксембург, фото - UAпрес

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Ракурс

Тотальное узаконивание каннабиса запланировал к 2021 году Люксембург. Власти страны планируют стать первой европейской страной, которая полностью узаконит использование «травки». Продавать ее иностранцам запретят.

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Politico сообщает, что Министерство здравоохранения Люксембурга планирует осенью начать законодательное закрепление «легалайза» и завершить его до 2021 года. Законопроект предусматривает легализацию всего рынка каннабиса. Речь идет о выдаче лицензий на производство и потреблении. Запретят только домашнее выращивание каннабиса, а потреблять «травку» разрешат с 18 лет.

Министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер признал, что политика в отношении наркотиков, которую страна проводила раньше, не сработала.

Запрет на все делал это просто интересным для молодежи, — заявил Шнайдер.

Ранее в этой стране легализовали каннабис в медицинских целях, а также так называемый «рекреационный каннабис» в ограниченных количествах.

Чтобы не допустить нашествия наркотуристов в страну, Люксембург разрешит продажу каннабиса только собственным гражданам.

Сейчас полностью легализовали каннабис в Уругвае, Канаде и в нескольких штатах США (Колорадо, Калифорния, Невада, Массачусетс и Мэн).

В Раде в мае этого года зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса для нужд медицины. Петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. Инициативу тогда поддержала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В июне «Ракурс» сообщал, что ученые пришли к выводу — легализация медицинской марихуаны не снижает частоту смертельных передозировок в результате употребления опиоидов.