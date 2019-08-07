Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Эммануель Макрон и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n125293-zelenskiy-provel-telefonnyy-razgovor-s-makronom.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Loading...

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время этого разговора Зеленский проинформировал Макрона о вчерашнем обстреле, совершенном боевиками возле Павлополя, жертвами которого стали четверо украинских военнослужащих, а также о других действиях противника, направленных на срыв начатого Украины мирного процесса.

Также Зеленский проинформировал Макрона о результатах своего сегодняшнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, президент призвал лидеров Нормандской четверки «срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное разрешение конфликта».

В Офисе президента отмечают, что Макрон согласился с необходимостью проведения встречи в нормандском формате и добавил, что в ближайшее время свяжется с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать обстоятельства этой встречи.

Напомним, в интернете появились фотографии четырех украинских военнослужащих, которые погибли вчера в результате совершенного оккупантами обстрела.