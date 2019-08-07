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Ракурс
Эммануель Макрон и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

7 авг 2019, 17:13
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время этого разговора Зеленский проинформировал Макрона о вчерашнем обстреле, совершенном боевиками возле Павлополя, жертвами которого стали четверо украинских военнослужащих, а также о других действиях противника, направленных на срыв начатого Украины мирного процесса.

Также Зеленский проинформировал Макрона о результатах своего сегодняшнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, президент призвал лидеров Нормандской четверки «срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное разрешение конфликта».

В Офисе президента отмечают, что Макрон согласился с необходимостью проведения встречи в нормандском формате и добавил, что в ближайшее время свяжется с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать обстоятельства этой встречи.

Напомним, в интернете появились фотографии четырех украинских военнослужащих, которые погибли вчера в результате совершенного оккупантами обстрела.

Источник: Ракурс


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