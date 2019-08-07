Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

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Эммануель Макрон и Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский провел телефонный разговор с Макрономhttps://racurs.ua/n125293-zelenskiy-provel-telefonnyy-razgovor-s-makronom.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что во время этого разговора Зеленский проинформировал Макрона о вчерашнем обстреле, совершенном боевиками возле Павлополя, жертвами которого стали четверо украинских военнослужащих, а также о других действиях противника, направленных на срыв начатого Украины мирного процесса.
Также Зеленский проинформировал Макрона о результатах своего сегодняшнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, президент призвал лидеров Нормандской четверки «срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное разрешение конфликта».
В Офисе президента отмечают, что Макрон согласился с необходимостью проведения встречи в нормандском формате и добавил, что в ближайшее время свяжется с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать обстоятельства этой встречи.
Напомним, в интернете появились фотографии четырех украинских военнослужащих, которые погибли вчера в результате совершенного оккупантами обстрела.
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