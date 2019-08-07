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Главные новости 7 августа: реакция на гибель морпехов, визит Зеленского к Эрдогану и упрощение поездок в Крым, фото — Офис президента

Главные новости 7 августа: реакция на гибель морпехов, визит Зеленского к Эрдогану и упрощение поездок в Крым

7 авг 2019, 23:08
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Главными новостями среды, 7 августа, стала реакция власти на гибель четырех морских пехотинцев на Донбассе, визит президента Владимира Зеленского в Анкару, а также анонсированное главой страны упрощение поездок в аннексированный Крым.

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Накануне вылета с официальным визитом в Анкару президент Владимир Зеленский был вынужден отреагировать на вчерашнюю гибель четырех морских пехотинцев на Донбассе.

Сначала глава государства провел совещание на Банковой, потом позвонил Путину и попросил его повлиять на боевиков, чтобы они прекратили обстрелы. Впоследствии Зеленский также разговаривал по телефону с французским президентом Макроном. Сегодня также обнародовали фамилии и фотографии погибших вчера военнослужащих.

Сегодня в Анкаре Зеленский анонсировал упрощение поездок в Крым. Речь идет об упрощении процесса получения документов для таких визитов, которое состоится в ближайшее время. Также глава государства заверил, что власти Украины будут оказывать помощь крымским переселенцам.

После переговоров с Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признала и не признает незаконной аннексии Крыма.

Источник: Ракурс


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Главные новости
999

Главные новости 7 августа: реакция на гибель морпехов, визит Зеленского к Эрдогану и упрощение поездок в Крым

Главными новости 7 августа стала реакция власти на гибель четырех морпехов, визит президента в Анкару, а также проанонсированное Зеленским упрощение поездок в аннексированный Крым

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