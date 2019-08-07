Моника возвращается: Левински станет продюсером сериала о попытке импичмента Клинтона, фото — BBC

https://racurs.ua/n125304-monika-vozvraschaetsya-levinski-stanet-produserom-seriala-o-popytke-impichmenta-klintona.html

Ракурс

Моника Левински станет одним из продюсеров третьего сезона сериала-антологии «Американская история преступлений», который будет посвящен попытке импичмента президента США Билла Клинтона в 1998 году.

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В основу сюжета положена книга Джеффри Тубина «Большая заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента». Роль практикантки Белого дома в сериале исполнит актриса Бини Фелдштейн, сообщает The Gardian.

Напомним, что причиной начала процедуры импичмента Клинтона стали его сексуальные отношения с Левински. Президент под присягой заявил, что не имел связи с Левински, а после появления доказательств этого его формально обвинили в лжесвидетельстве и в препятствовании правосудию. По итогам голосования в Сенате противникам Клинтона не хватило для импичмента 17 голосов.

«Американская история преступлений» — сериал, все сезоны которого основаны на реальных судебных процессах в истории США. Премьера состоялась в кабельной сети FX в США 2 февраля 2016 года.

Первый сезон под названием «Народ против О. Джей Симпсона» описывает историю суда над известным футболистом, которого обвинили в убийстве бывшей жены и ее любовника. Второй сезон получил название «Убийство Джанни Версаче» (2018). В нем исследуется убийство дизайнера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Он основан на книге Марин Орт «Вульгарные услуги: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая неудачная полицейская засада в истории США».