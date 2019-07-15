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Ракурс
В новой ленте о Джеймсе Бонде агента 007 сыграет темнокожая актриса. Фото: Heavy

В новой ленте о Джеймсе Бонде агента 007 сыграет темнокожая актриса

15 июл 2019, 14:49
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«Бонд 25» — так называется будущая двадцать пятая лента из серии фильмов об агенте Джеймсе Бонде, которая выйдет в мировой прокат 8 апреля 2020 года.

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Новый фильм поразит зрителей неожиданностью, потому что агента 007 сыграет 31-летняя темнокожая британская актриса Лашана Линч. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что роль агента Бонда в пятый раз будет играть британский актер Дэниел Крэйг. Его герой решает жениться и уходит в отставку. Позже Бонда просят вернуться на службу и он (из-за убийства жены) возвращается для мести. Именно тогда Бонд и встретит нового агента 007, который окажется красивой темнокожей женщиной. Ее сыграет Лашана Линч.

В кино Линч дебютировала в 2011 году в фильме «Быстрые девушки». Затем были роли в лентах «Би-би-си», «Немой свидетель», «Смерть в раю», а также в сериале и короткометражной комедии.

Ранее «Ракурс» сообщал, что украинский фильм «Миф» об оперном певце Василие Слипаке победил среди документальных фильмов на кинофестивале в Португалии.


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