У новій стрічці про Джеймса Бонда агента 007 зіграє темношкіра актриса. Фото: Heavy

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Ракурс

«Бонд 25» — таку назву має майбутня двадцять п’ята стрічка з серії фільмів про агента Джеймса Бонда, яка вийде у світовий прокат 8 квітня 2020 року.

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Новий фільм вразить глядачів несподіванкою, бо агента 007 зіграє 31-річна темношкіра британська актриса Лашана Лінч. Про це повідомляє газета The Guardian.

Зазначається, що роль агента Бонда вп’яте виконає британський актор Деніел Крейг. Відповдіно до сюжету, його герой вирішує одружитися і йде у відставку. Пізніше Бонда просять повернутися на службу і він (через вбивство дружини) таки повертається задля помсти. Саме тоді Бонд і зустріне нового агента 007, який виявиться красивою темношкірою жінкою. Її зіграє Лашана Лінч.

У кіно Лінч дебютувала в 2011 році в фільмі «Швидкі дівчата». Потім були ролі у стрічках «Бі-бі-сі», «Німий свідок», «Смерть в Раю», а також у серіалі та короткометражній комедії.

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