Моніка повертається: Левінські продюсуватиме серіал про спробу імпічменту Клінтона

https://racurs.ua/ua/n125304-monika-povertaietsya-levinski-produsuvatyme-serial-pro-sprobu-impichmentu-klintona.html

Ракурс

Моніка Левінські стане одним з продюсерів третього сезону серіалу-антології «Американська історія злочинів», який буде присвячений спробі імпічменту президенту США Білла Клінтона в 1998 році.

Loading...

В основу сюжету буде покладена книга Джеффрі Тубіна «Велика змова: реальна історія сексуального скандалу, який майже знищив президента». Роль практикантки Білого дому в серіалі виконає акторка Біні Фелдштейн, повідомляє The Gardian.

Нагадаємо, що причиною початку процедури імпічменту Клінтона стали його сексуальні відносини з Левінські. Президент під присягою заявив, що не мав зв’язку з Левінські, і після появи доказів цього його формально звинуватили в лжесвідченні і в перешкоджанні правосуддю. За підсумками голосування в Сенаті противникам Клінтона не вистачило для імпічменту 17 голосів.

«Американська історія злочинів» — серіал, всі сезони якого засновані на реальних судових процесах з історії США. Прем'єра відбулася у кабельній мережі FX в США 2 лютого 2016 року.

Перший сезон, під назвою Народ проти О. Джей Сімпсона, описує історію суду над відомим футболістом, якого звинуватили у вбивстві колишньої дружини та її коханця. Другий сезон отримав назву «Вбивство Джанні Версаче» (2018). У ньому досліджується вбивство дизайнера Джанні Версаче серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом. Він заснований на книзі Марін Орт «Вульгарні послуги: Ендрю Кьюненен, Джанні Версаче та найневдаліша поліцейська засідка у історії США».