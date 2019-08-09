Чехія змінила правила видачі робочих карт громадянам України

МВС Чехії змінило правила видачі робочих карт українцям, фото: «Українська Чехія»

https://racurs.ua/ua/n125352-chehiya-zminyla-pravyla-vydachi-robochyh-kart-gromadyanam-ukrayiny.html

Ракурс

Міністерство внутрішніх справ Чехії змінило правила видачі робочих карт громадянам України.

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Нововведення передусім стосуються можливості зміни роботодавця, повідомляє Radio Praha.

Так, тепер така можливість у власників робочих карт з’явиться не раніше, ніж через шість місяців після їх видачі. Крім того, не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати зміни місця роботи потрібно проінформувати про це Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Зазначається, що змінити роботодавця раніше цього терміну можна буде у випадку, якщо він порушує права працівника.

Варто додати, що на початку червня уряд Чехії ухвалив рішення про збільшення у понад два рази річної квоти на прийом українських працівників, котрим видаються дозволи на роботу, — з 19,6 тис. до 40 тис.

Нагадаємо, вчора в Чехії в масштабній ДТП між населеними пунктами Хрудім і Пардубіце загинули двоє громадян України — брати із села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Їхні тіла сьогодні доставлять на батьківщину.