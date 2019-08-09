Екс-президент Киргизстану поміщений у СІЗО. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n125351-eks-prezydent-kyrgyzstanu-pomischenyy-u-sizo.html

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Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв поміщений до слідчого ізолятору Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ). Там він буде перебувати протягом слідчих заходів до 26 серпня.

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Як повідомив адвокат екс-президента Сергій Слесарев, під час затримання не було пред’явлено жодних документів, в тому числі і про примусовий привід. Про це інформує місцеве інформагентство 24.kg.

Відзначимо, що Атамбаєв проходить у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Колишнього киргизького президента звинувачують у корупції, зловживанні владою і незаконному збагаченні.

Екстрене виїзне засідання у Держкомітеті нацбезпеки провів суддя Первомайського району Бішкека Адилбек Субанкулов, який і виніс постанову про запобіжний захід.

Нагадаємо, що затримання Атамбаєва тривало з 7 серпня. До нього були залучені близько 2 тис. силовиків, які застосовували сльозогінний газ і штурмові гранати. Після декількох спроб штурму екс-президент здався поліції.