Екс-президент Киргизстану Атамбаєв здався поліції. Фото: 7News.kz

https://racurs.ua/ua/n125337-eks-prezydent-kyrgyzstanu-atambaiev-zdavsya-policiyi-video.html

Ракурс

Алмазбек Атамбаєв, екс-президент Киргизстану, після кількох спроб штурму його резиденції здався поліції.

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Мітингувальників, які заважали силовикам затримати Атамбаєва, він закликав розходитися. Але біля резиденції все ще неспокійно, силовики і прибічники екс-президента залишаються на місці, повідомляє «Радіо Свобода».

Атамбаєва забрав автомобіль, у якому також перебували його прибічники Фарід Ніязов і Кундуз Жолдубаєва. За непідтвердженими даними, їх повезли до будівлі Міністерства внутрішніх справ.

До затримання екс-президента, яке тривало відучора, 7 серпня, було залучено близько 2 тис. силовиків, у тому числі спецпризначенців, якими керував особисто глава МВС. Під час штурмів застосовувався сльозогінний газ і шумові гранати, а прихильники Атамбаєва вступали у сутички із правоохоронцями і навіть брали їх у заручники. Як наслідок, понад 50 осіб дістали травми, у тому числі було поранено п’ятьох працівників поліції, а один спецпризначенець загинув.

Як відомо, 62-річний Атамбаєв був президентом Киргизстану в 2011—2017 роках. Наразі його звинувачують у корупційних злочинах, незаконному збагаченні та зловживанні владою.