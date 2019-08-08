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Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался полиции. Фото: 7News.kz

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался полиции (ВИДЕО)

8 авг 2019, 17:51
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Алмазбек Атамбаев, экс-президент Кыргызстана, после нескольких попыток штурма его резиденции сдался полиции.

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Митингующих, которые мешали силовикам задержать Атамбаева, он призвал расходиться. Но у резиденции все еще неспокойно, силовики и сторонники экс-президента остаются на месте, сообщает «Радіо Свобода».

Атамбаева забрал автомобиль, в котором также находились его сторонники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева. По неподтвержденным данным, их повезли в здание Министерства внутренних дел.

К задержанию экс-президента, которое длилось со вчерашнего дня, 7 августа, были привлечены около 2 тыс. силовиков, в том числе спецназовцев, которыми руководил лично глава МВД. Во время штурмов применялся слезоточивый газ и шумовые гранаты, а сторонники Атамбаева вступали в столкновения с правоохранителями и даже брали их в заложники. В итоге более 50 человек получили травмы, в том числе были ранены пять полицейских, а один спецназовец погиб.

Как известно, 62-летний Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011—2017 годах. Сейчас его обвиняют в коррупционных преступлениях, незаконном обогащении и злоупотреблении властью.


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