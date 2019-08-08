Погода в Україні на 9 серпня: буде спекотно, але дощитиме. Фото: Wallpaper Stock

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Погода в Україні 9 серпня очікується теплою, але дощовою. Сильні дощі пройдуть по всій території країни, місцями з грозами та сильними поривами вітру.

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Проте температура повітря завтра буде досить високою. Найбільш спекотно буде у південних областях — тут вдень стовпчики термометрів піднімуться до 31° тепла. В цілому, в Україні денна температура складе близько 25−29°, а нічна — 12−17°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 9 серпня очікується дощова погода вдень, а вночі опадів не прогнозують. Температура повітря вночі складе близько 16−18°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25−27° вище нуля.

У Харкові буде трохи тепліше, ніж в столиці, але дощ тут очікується як вночі, так і вдень. Нічна температура повітря складе 15−17° тепла, а денна — 26−28°.

У Дніпрі завтра синоптики прогнозують вдень дощі, місцями з грозами, які ближче до вечора повинні закінчитися. Вдень повітря прогріється до 27−29°, а вночі показники опустяться до 15−17°.

У Львові очікуються дощі з грозами днем, а вночі істотних опадів не буде. Нічна температура повітря складе 10−12°, а денна — 24−26°.

В Одесі сильні дощі з грозами пройдуть протягом цілої доби. Температура повітря вночі складе 18−20°, а вдень повітря прогріється до 29−31° вище нуля.

На Закарпатті завтра очікуються дощі вдень, а вночі опади не прогнозуються. Вночі температура повітря буде 12−14°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24−26°.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 серпня очікується стабільна і відносно спокійна. Протягом доби можливі лише незначні обурення.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві пройшов масштабний ураган. Сильна злива з грозами, градом і шквальним вітром сталапричиною утруднення руху на дорогах, падіння на машини дерев і затоплення вулиць.