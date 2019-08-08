Погода в Украине на 9 августа: будет жарко, но дождливо. Фото: Wallpaper Stock

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Ракурс

Погода в Украине 9 августа ожидается теплой, но дождливой. Сильные дожди пройдут по всей территории страны, местами с грозами и сильными порывами ветра.

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Тем не менее, температура воздуха завтра будет достаточно высокой. Наиболее жарко будет в южных областях — здесь днем столбики термометров поднимутся до 31° тепла. В целом, в Украине дневная температура составит около 25−29°, а ночная — 12−17°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 9 августа ожидается дождливая погода днем, а ночью осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит около 16−18°, а днем столбики термометров поднимутся до 25−27° выше нуля.

В Харькове будет немного теплее, чем в столице, но дождь здесь ожидается как ночью, так и днем. Ночная температура воздуха составит 15−17° тепла, а дневная — 26−28°.

В Днепре завтра синоптики прогнозируют днем дожди, местами с грозами, которые ближе к вечеру должны закончиться. Днем воздух прогреется до 27−29°, а ночью показатели опустятся до 15−17°.

Во Львове ожидаются дожди с грозами днем, а ночью существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха составит 10−12°, а дневная — 24−26°.

В Одессе сильные дожди с грозами пройдут на протяжении целых суток. Температура воздуха ночью составит 18−20°, а днем воздух прогреется до 29−31° выше нуля.

На Закарпатье завтра ожидаются дожди днем, а ночью осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха будет 12−14°, а днем столбики термометров поднимутся до 24−26°.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 августа ожидается стабильная и относительно спокойная. На протяжении суток возможны лишь незначительные возмущения.

Напомним, что сегодня в Киеве прошел масштабный ураган. Сильный ливень с грозами, градом и шквальным ветром стал причиной затруднения движения на дорогах, упавших на машины деревьев и затопленных улиц.