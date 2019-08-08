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Ракурс
Андрій Парубій, фото: Вадим Чуприна

Парубій скликає підготовчу депутатську групу з народних обранців нової Ради

8 сер 2019, 17:21
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Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій скликає підготовчу депутатську групу з депутатів нового 9-го скликання.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила керівник прес-служби Верховної Ради Ірина Кармелюк.

За її словами, засідання відбудеться 9 серпня о 14.00 в конференц-залі Верховної Ради.

До підготовчої групи делеговані представники усіх політсил, що подолали прохідний бар'єр на позачергових парламентських виборах, котрі відбулися в Україні 21 липня.

Так, партію «Слуга народу» представлятимуть 17 депутатів, «Опозиційну платформу — За життя» — троє, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та партію «Європейська солідарність» — по двоє народних обранців, партію «Голос» — один депутат.

Зазначається, що в роботі комісії також можуть взяти участь представники мажоритарників-самовисуванців, котрі можуть делегувати по одному представнику від груп по 15 депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня.

Нагадаємо, вчора офіційні видання опублікували список депутатів, котрі потрапили до нової Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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