Парубий созывает подготовительную депутатскую группу из народных избранников новой Рады

Андрей Парубий, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n125334-parubiy-sozyvaet-podgotovitelnuu-deputatskuu-gruppu-iz-narodnyh-izbrannikov-novoy-rady.html

Ракурс

Глава Верховной Рады Андрей Парубий созывает подготовительную депутатскую группу из депутатов нового 9-го созыва.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила руководитель пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк.

По ее словам, заседание состоится 9 августа в 14.00 в конференц-зале Верховной Рады.

В подготовительную группу делегированы представители всех политсил, преодолевших проходной барьер на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля.

Так, партию «Слуга народа» будут представлять 17 депутатов, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — трое, Всеукраинское объединение «Батькивщина» и партии «Европейская солидарность» — по двое народных избранников, партию «Голос» — один депутат.

Отмечается, что в работе комиссии также могут принять участие представители мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которые могут делегировать по одному представителю от групп по 15 депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля.

Напомним, вчера официальные издания опубликовали список депутатов, которые попали в новую Верховную Раду.