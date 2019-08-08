Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Парубий, фото: Вадим Чуприна

Парубий созывает подготовительную депутатскую группу из народных избранников новой Рады

8 авг 2019, 17:21
999

Глава Верховной Рады Андрей Парубий созывает подготовительную депутатскую группу из депутатов нового 9-го созыва.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила руководитель пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк.

По ее словам, заседание состоится 9 августа в 14.00 в конференц-зале Верховной Рады.

В подготовительную группу делегированы представители всех политсил, преодолевших проходной барьер на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля.

Так, партию «Слуга народа» будут представлять 17 депутатов, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — трое, Всеукраинское объединение «Батькивщина» и партии «Европейская солидарность» — по двое народных избранников, партию «Голос» — один депутат.

Отмечается, что в работе комиссии также могут принять участие представители мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которые могут делегировать по одному представителю от групп по 15 депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля.

Напомним, вчера официальные издания опубликовали список депутатов, которые попали в новую Верховную Раду.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Парубий созывает подготовительную депутатскую группу из народных избранников новой Рады

Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий созывает подготовительную депутатскую группу, в которую войдут представители партий, преодолевших проходной барьер в Верховную Раду 8-го созыва

Новости Украины
17:21

Дороги, порты, аэропорты и рост ВВП: что Зеленский пообещал бизнесу

Президент Зеленский заявил в Стамбуле об амбициозных планах своей команды в сфере экономики. Такая уверенность основывается на том, что его команда получила на выборах от граждан полный мандат доверия

Новости Украины
12:48
Новости партнеров
Загрузка...