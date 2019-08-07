Внеочередные выборы: «Голос Украины» опубликовал список депутатов Верховной Рады IX созыва

Внеочередные выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n125279-vneocherednye-vybory-golos-ukrainy-opublikoval-spisok-deputatov-verhovnoy-rady-ix-sozyva.html

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Издание «Голос Украины» опубликовало официальный список депутатов новой Верховной Рады.

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Соответствующий документ уже появился на сайте издания.

Фамилии приведены в алфавитном порядке с указанием сведений о них и округе, на котором они победили. Впрочем, в этом перечне еще нет сведений об одномандатном избирательном округе № 210 с центром в городе Прилуки (Черниговская область), на котором недавно осуществлялся пересчет голосов на 33 участках. Победителем здесь стал самовыдвиженец Сергей Коровченко.

Также перечень новоизбранных депутатов опубликовало другое официальное издание — «Урядовый курьер».

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Украине состоялось 21 июля.

В результате в Верховную Раду IX созыва попали пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская Солидарность» и «Голос». Остальные политсилы не смогли преодолеть пятипроцентный проходной барьер. Всего в избирательном бюллетене были представлены 22 партии.

Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус вчера заявил, что первое заседание новой Верховной Рады состоится 3 сентября.