Позачергові вибори: «Голос України» опублікував список депутатів Верховної Ради IX скликання

Позачергові вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n125279-pozachergovi-vybory-golos-ukrayiny-opublikuvav-spysok-deputativ-verhovnoyi-rady-ix-sklykannya.html

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Видання «Голос України» опублікувало офіційний список депутатів нової Верховної Ради.

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Відповідний документ вже з’явився на сайті видання.

Прізвища наведені в алфавітному порядку з вказанням відомостей про них та округ, на котрому вони перемогли. Втім, у цьому переліку ще немає відомостей про одномандатний виборчий округ № 210 із центром у місті Прилуки (Чернігівська область), на котрому нещодавно здійснювався перерахунок голосів на 33 дільницях. Переможцем тут став самовисуванець Сергій Коровченко.

Також перелік новообраних депутатів опублікувало інше офіційне видання — «Урядовий кур'єр».

Голосування на позачергових парламентських виборах в Україні відбулося 21 липня.

В результаті до Верховної Ради IX скликання потрапили п’ять партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська Солідарність» та «Голос». Решта політсил не змогли здолати п’ятивідсотковий прохідний бар'єр. Загалом у виборчому бюлетені були представлені 22 партії.

Нагадаємо, представник президента в Кабміні Андрій Герус вчора заявив, що перше засідання нової Верховної Ради відбудеться 3 вересня.