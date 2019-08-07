Вирубка лісу. Фото: Метеовести

https://racurs.ua/ua/n125278-na-zakarpatti-pracivnyky-lisgospu-vlashtuvaly-masshtabne-rozkradannya-lisu-v-karpatskomu.html

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Правоохоронці викрили у Закарпатській області факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.

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З’ясувалося, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми. Зрізану деревину не обліковували й продавали нелегально третім особам. Про це 7 серпня повідомила прес-центр Служби безпеки України.

Експерти оцінили, що сума завданих збитків державі від протиправних дій працівників лісгоспу становить понад 500 тис. грн. Масштаби екологічної шкоди наразі невідомі, її оцінюють профільні фахівці.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364

(зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Одному з організаторів незаконної вирубки оголосили про підозру

Як відомо, Карпатський біосферний заповідник розташований у межах Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської області. Його площа складає понад 578 кв. км.

Нагадаємо, у липні в СБУ заявили, що викрили і блокували масштабне розкрадання лісу в Лазещинському лісництві державного підприємства «Ясінянське лісомисливське господарство» на Закарпатті.