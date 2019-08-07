Вырубка леса. Фото: Метеовести

https://racurs.ua/n125278-na-zakarpate-rabotniki-leshoza-ustroili-masshtabnoe-hischenie-lesa-v-karpatskom-biosfernom.html

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Правоохранители разоблачили в Закарпатской области факты масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике.

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Выяснилось, что чиновники заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Срезанную древесину не учитывали и продавали нелегально третьим лицам. Об этом 7 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Эксперты оценили, что сумма нанесенного ущерба государству от противоправных действий работников лесхоза составляет более 500 тыс. грн. Масштабы экологического ущерба пока неизвестны, его оценивают профильные специалисты.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Одному из организаторов незаконной вырубки объявили о подозрении

Как известно, Карпатский биосферный заповедник расположен в пределах Раховского, Тячевского, Хустского и Виноградовского районов Закарпатской области. Его площадь составляет более 578 кв. км.

Напомним, в июле в СБУ заявили, что разоблачили и блокировали масштабное хищение леса в Лазещинском лесничестве государственного предприятия «Ясинянское лесоохотничье хозяйство» на Закарпатье.