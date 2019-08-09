Экс-президент Кыргызстана помещен в СИЗО. Фото: "Информатор"

https://racurs.ua/n125351-eks-prezident-kyrgyzstana-pomeschen-v-sizo.html

Ракурс

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев помещен в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Там он будет находиться на протяжении следственных мероприятий до 26 августа.

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Как сообщил адвокат экс-президента Сергей Слесарев, во время задержания не было предъявлено никаких документов, в том числе и о принудительном приводе. Об этом информирует местное информагентство 24.kg.

Отметим, что Атамбаев проходит по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывшего кыргызского президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и незаконном обогащении.

Экстренное выездное заседание в Госкомитете нацбезопасности провел судья Первомайского района Бишкека Адылбек Субанкулов, который и вынес постановление о мере пресечения.

Напомним, что задержание Атамбаева длилось с 7 августа. К нему были привлечены около 2 тыс. силовиков, которые применяли слезоточивый газ и штурмовые гранаты. После нескольких попыток штурма экс-президент сдался полиции.