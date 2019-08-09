Трамп призначив нового в. о. глави Нацрозвідки США. Фото: "112 Україна"

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп повідомив про нового кандидата на пост виконуючого обов’язки директора Національної розвідки Сполучених Штатів.

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Пост глави Нацрозвідки США займе директор Національного контртерористичного центру Джозеф Магуайр. Дане призначення вступить у силу вже з 15 серпня. Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Раніше стало відомо, що попередній кандидат, висунутий Трампом, відмовився від запропонованої йому посади. За словами американського президента, Джон Реткліфф вважав за краще залишитися у Конгресі, так як на своєму посту він «виконує видатну роботу, представляючи народ Техасу і країни».

Попереднім головою Нацрозвідки був Ден Коутс, який займав цей пост з 2017 року. Під час своєї роботи Коутс неодноразово демонстрував розбіжності із главою держави, зокрема з приводу зустрічі з Путіним, а також щодо Північної Кореї та Ірану.

Нагадаємо, що раніше Трамп повідомив про свій намір призначити на посаду в. о. глави Нацрозвідки США Джона Реткліффа, республіканця з Техасу. Про це американський президент заявив незабаром після новини про відставку Дена Коутса.