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У Судаку підняли прапор України, фото: Богдан Ковальов
В окупованому Криму підняли прапор України (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125354-v-okupovanomu-krymu-pidnyaly-prapor-ukrayiny-foto-video.htmlРакурс
В розташованому на південно-східному узбережжі тимчасово окупованого Криму місті Судак місцеві патріоти сьогодні вранці підняли прапор України.
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник голови Херсонської облдержадміністрації Богдан Ковальов.
За його словами, прапор було піднято в знак пам’яті за чотирма українськими військовослужбовцями, котрі загинули 6 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Цей стяг є символом нашої незламності. Спочивайте з миром браття. Слава Україні! Героям слава! — зазначає один із учасників акції на відео, опублікованому Ковальовим.
Нагадаємо, восени 2016 року в окупованому Судаку повалили пам’ятник колишньому радянському лідерові Володимирові Леніну, встановлений у центрі міського парку. У квітні 2017 року стало відомо, що окупанти відновили цей пам’ятник.
Пам’ятник Леніну в Судаку був встановлений у 1930 році, а в 1955 році відновлений після руйнування в роки Другої світової війни.
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