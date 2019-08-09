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У Судаку підняли прапор України, фото: Богдан Ковальов

В окупованому Криму підняли прапор України (ФОТО, ВІДЕО)

9 сер 2019, 10:10
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В розташованому на південно-східному узбережжі тимчасово окупованого Криму місті Судак місцеві патріоти сьогодні вранці підняли прапор України.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник голови Херсонської облдержадміністрації Богдан Ковальов.

За його словами, прапор було піднято в знак пам’яті за чотирма українськими військовослужбовцями, котрі загинули 6 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Цей стяг є символом нашої незламності. Спочивайте з миром браття. Слава Україні! Героям слава! — зазначає один із учасників акції на відео, опублікованому Ковальовим.

У Судаку підняли прапор України, фото: Богдан Ковальов

У Судаку підняли прапор України, фото: Богдан Ковальов

У Судаку підняли прапор України, фото: Богдан Ковальов

Нагадаємо, восени 2016 року в окупованому Судаку повалили пам’ятник колишньому радянському лідерові Володимирові Леніну, встановлений у центрі міського парку. У квітні 2017 року стало відомо, що окупанти відновили цей пам’ятник.

Пам’ятник Леніну в Судаку був встановлений у 1930 році, а в 1955 році відновлений після руйнування в роки Другої світової війни.

Джерело: Ракурс


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