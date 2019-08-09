У Судаку підняли прапор України, фото: Богдан Ковальов

https://racurs.ua/ua/n125354-v-okupovanomu-krymu-pidnyaly-prapor-ukrayiny-foto-video.html

Ракурс

В розташованому на південно-східному узбережжі тимчасово окупованого Криму місті Судак місцеві патріоти сьогодні вранці підняли прапор України.

Loading...

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник голови Херсонської облдержадміністрації Богдан Ковальов.

За його словами, прапор було піднято в знак пам’яті за чотирма українськими військовослужбовцями, котрі загинули 6 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Цей стяг є символом нашої незламності. Спочивайте з миром браття. Слава Україні! Героям слава! — зазначає один із учасників акції на відео, опублікованому Ковальовим.

Нагадаємо, восени 2016 року в окупованому Судаку повалили пам’ятник колишньому радянському лідерові Володимирові Леніну, встановлений у центрі міського парку. У квітні 2017 року стало відомо, що окупанти відновили цей пам’ятник.

Пам’ятник Леніну в Судаку був встановлений у 1930 році, а в 1955 році відновлений після руйнування в роки Другої світової війни.