На Полтавщине во время пожара заживо сгорел четырехлетний ребенок. Фото: "Цензор.НЕТ"

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В Полтавской области пожар в хозяйственном здании унес жизнь четырехлетнего мальчика. Ребенок сгорел заживо, а его семилетнему брату удалось спастись.

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Трагедия произошла в селе Степаненки Гадячского района Полтавской области. Прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили источник возгорания в частном хозяйстве одного из жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В огне погиб маленький ребенок — мальчик четырех лет. Вместе со своим семилетним братом он играл во дворе, пока его мама беседовала со своей подругой в доме. Дети решили поиграть с огнем в сарае, в котором было сложено сено. Когда вспыхнул огонь, ребенок семи лет смог выбежать из горящего здания, а его младшему брату не удалось спастись — он сгорел заживо на месте события.

Сообщение о пожаре поступило от соседа, который услышал детские крики и бросился на помощь, но зайти в пылающий сарай он уже не смог. Спасателям, из-за сильного задымления работающим в аппаратах защиты органов дыхания, удалось ликвидировать пожар.

Напомним, что ранее четыре маленьких ребенка погибли во время пожара в частном доме в Одесской области. Две годовалые и две двухлетние девочки сгорели заживо, пока их матери 19 и 23 лет находились во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения.