Україна та США розпочали спільний проект у галузі ядерної енергетики

Україна та США співпрацюватимуть у сфері ядерної енергетики, фото: Nuclear Pavillion

https://racurs.ua/ua/n125357-ukrayina-ta-ssha-rozpochaly-spilnyy-proekt-u-galuzi-yadernoyi-energetyky.html

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Україна та США у Вашингтоні розпочали спільний проект зі співробітництва у сфері освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

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Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

Під конференції, присвяченій започаткуванню цього проекту, посол України в США Валерій Чалий зазначив, що Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у цій сфері, котрі готові застосовувати свої вміння для реалізації спільних зі США проектів. Зокрема, він наголосив на важливості «обміну знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому».

Окрім Чалого, на конференції з доповіддю також виступав заступник Міністра енергетики США Вільям Джойс.

Також в межах цього заходу посольство України в США презентувало відкриту в Університеті Джорджа Вашингтона виставку «50 винаходів, які Україна подарувала світу».

Нагадаємо, влітку 2017 року Держатомрегулювання України повідомляло про відновлення співпраці зі США у сфері ядерної енергетики. Вперше відповідна домовленість була досягнута між обома державами в 2006 році.