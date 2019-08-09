У Києві на хабарі в 5 тис. дол. погоріли два прокурора. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n125358-u-kyievi-na-habari-v-5-tys-dol-pogorily-dva-prokurora-foto.html

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У Києві на хабарі спіймали двох прокурорів однієї з Київських місцевих прокуратур, які вимагали 5 тис. дол. від місцевого підприємця, директора мережі автозаправних станцій.

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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали двох прокурорів безпосередньо при отриманні ними хабара у розмірі 5 тис. дол. За цю суму вони обіцяли натомість не залучати підприємця до кримінальної відповідальності, а також сприяти у роботі його мережі АЗС. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, передачею грошей займався посередник — цивільна особа. Після затримання були проведені обшуки на робочому місці правоохоронців.

Слідчими ДБР відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (про отримання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаноїіз вимаганням даної вигоди) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у виді взяття під варту на термін від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що раніше на хабарі у розмірі 2 тис. дол. був спійманий ще один київський прокурор. За цю суму правопорушник обіцяв звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі одного з обвинувачених.