Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві на хабарі в 5 тис. дол. погоріли два прокурора. Фото: Politeka.net

У Києві на хабарі в 5 тис. дол. погоріли два прокурора (ФОТО)

9 сер 2019, 11:31
999

У Києві на хабарі спіймали двох прокурорів однієї з Київських місцевих прокуратур, які вимагали 5 тис. дол. від місцевого підприємця, директора мережі автозаправних станцій.

Loading...

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали двох прокурорів безпосередньо при отриманні ними хабара у розмірі 5 тис. дол. За цю суму вони обіцяли натомість не залучати підприємця до кримінальної відповідальності, а також сприяти у роботі його мережі АЗС. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, передачею грошей займався посередник — цивільна особа. Після затримання були проведені обшуки на робочому місці правоохоронців.

Слідчими ДБР відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (про отримання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаноїіз вимаганням даної вигоди) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у виді взяття під варту на термін від 5 до 10 років.

У Києві на хабарі в 5 тис. дол. погоріли два прокурора. Фото: прес-служба ДБР

У Києві на хабарі в 5 тис. дол. погоріли два прокурора. Фото: прес-служба ДБР

У Києві на хабарі в 5 тис. дол. погоріли два прокурора. Фото: прес-служба ДБР

У Києві на хабарі в 5 тис. дол. погоріли два прокурора. Фото: прес-служба ДБР

Нагадаємо, що раніше на хабарі у розмірі 2 тис. дол. був спійманий ще один київський прокурор. За цю суму правопорушник обіцяв звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі одного з обвинувачених.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

У Києві помічник кандидата в депутати від партії «Сила і честь» погрожував розстріляти дітей (ВІДЕО)

У Києві помічник кандитата в депутати від партії «Сила і честь» Ігоря Смешка погрожував дітям розстріляти їх за те, що вони каталися на скейті біля його автомобіля

Новини України
10:53
Новини партнерів
Загрузка...