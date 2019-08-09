Війна на Донбасі: взято під варту бойовика з Краматорська, який приїхав отримувати закордонний паспорт

На 60 діб заарештовано жителя Краматорська, котрий у складі бандформувань воював проти ЗСУ, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/ua/n125361-viyna-na-donbasi-vzyato-pid-vartu-boyovyka-z-kramatorska-yakyy-pryyihav-otrymuvaty-zakordonnyy.html

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Мешканцю Краматорська, котрий у складі бандформувань «Оплот» так званої ДНР та 11-го гвардійського козачого батальйону так званої ЛНР воював проти Збройних сил Україні на Донбасі, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Зазначається, що зловмисника виявили 5 серпня в Краматорську за місцем проживання родичів, куди він прибув з метою отримання внутрішнього та закордонного паспортів.

У лавах бандформувань він перебував у період з червня 2015 року по листопад 2016 року.

Зокрема, брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів Ясне та Дебальцеве Донецької області та Станиця Луганська Луганської області.

Щодо нього розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258−3 (участь в діяльності терористичної організації). За це правопорушення держава передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у березні 2016 року в Краматорську затримали бойовика, котрий не захотів відступати разом зі своїми спільниками до окупованого Донецька й залишився в місті, переховуючись від правоохоронців.