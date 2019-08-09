Кнопкодавов ждет уголовная ответственность, а прогульщиков – лишение мандата – Разумков. Фото: LIGA.net

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Дмитрий Разумков, один из наиболее вероятных кандидатов на пост главы новой Верховной Рады, рассказал о планах «Слуги народа» реформировать парламент и наказаниях, которые ждут кнопкодавов и депутатов-прогульщиков.

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По словам Разумкова, в партии Зеленского уверены, что депутаты, которые в обход Конституции занимаются кнопкодавством, должны быть строго наказаны. В данный момент «Слуга народа» рассматривает несколько способов наказания — от высоких штрафов в размере 50−80 тыс. грн до уголовной ответственности за такие действия. Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Также для того, чтобы депутаты могли голосовать только за себя, в новом парламенте собираются ввести специальную систему голосования. Как сообщил Разумков, это может воплотиться с помощью введение сенсорной кнопки. Главное — это обеспечение работы такой кнопки, так как она находится в парламенте уже несколько лет, но еще ни разу не была задействована.

Кроме того, кандидат на пост главы ВР считает, что наказывать нужно также и депутатов-прогульщиков. По его словам, тех, кто в течение сессии не был 30% на пленарных заседаниях и в работе комитетов, ожидает лишение мандата. Такое решение Разумков считает наиболее справедливым.

Разумков отметил также и возможность разработки законопроекта относительно прекращения полномочий народного депутата. По мнению «Слуги народа», должна соблюдаться партийная дисциплина. Если депутат во время предвыборной кампании выступал за снятие депутатской неприкосновенности, то он должен проголосовать за такой законопроект и во время своей деятельности в качестве народного депутата.

«Необходимо придерживаться тех идеологических ценностей, с которыми ты шел к людям», — добавил Разумков.

Напомним, что ранее Разумков подтвердил, что «Слуга народа» выдвинет его в качестве кандидата на пост спикера Верховной Рады. Кроме того, на пост первого заместителя председателя парламента партия Зеленского предложит представителя президента в Раде Руслана Стефанчука.