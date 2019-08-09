Місце інциденту, фото: Андрій Пінчук

https://racurs.ua/ua/n125366-na-dnipropetrovschyni-v-ofisi-starosty-sela-pidirvaly-bankomat-foto.html

Ракурс

У розташованому неподалік Дніпра селі Волоське цієї ночі, приблизно о 2.00, пролунав вибух в офісі сільського старости.

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Зловмисники, виламавши двері будівлі ломами, пробралися всередину й підірвали встановлений там банкомат «ПриватБанку», забравши звідти залишки грошей. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив староста сіл Волоське, Ракшівка, Червоний Садок і Майорка Андрій Пінчук.

Яку саме суму викрали зловмисники, чиновникові не відомо.

Пінчук зазначив, що вибухова хвиля пошкодила вікна та міжкімнатні двері будівлі, де розташовувався банкомат.

За його словами, в будівлі спрацювала сигналізація й автомобіль зі співробітниками охоронної фірми, з котрою укладено договір, був на місці інциденту вже через «10 з гаком хвилин». Проте зловмисникам на скоєння злочину знадобилося лише три хвилини.

Зазначається, що це вже 13-й такий злочин, скоєний у Дніпропетровській області в цьому році. За інформацію про осіб, котрі стоять за здійсненням нападів на банкомати, обіцяна винагорода.

Нагадаємо, у квітні на Дніпропетровщині в селі Орлівщина був підірваний банкомат «ПриватБанку», встановлений у приміщенні сільради.