Тіло зниклого хлопчика виявили в морі під Одесою. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n125367-tilo-znyklogo-hlopchyka-vyyavyly-v-mori-pid-odesou.html

Ракурс

В Одесі водолази протягом доби шукали хлопчика, який пропав після того, як його разом із вітчимом накрило хвилею і понесло у відкрите море.

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Сьогодні, 9 серпня, о 10.40 тіло 13-річного зниклого хлопчика водолази виявили на відстані близько 70−80 метрів від берега неподалік від села Григорівка Одеської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.

Повідомлення про зниклого у Чорному морі підлітка і його вітчима надійшло до Служби порятунку близько 20.00 7 серпня. Чоловіка вдалося врятувати за допомогою катера, а пошуки хлопчика тривали цілу добу.

У процесі пошуків зниклого хлопчика рятувальники обстежили близько 25 км узбережжя, а також дно Чорного моря на площі 14,3 тис. кв. м. У результаті тіло хлопчика дістали з води водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

За даними ДСНС, на місці події з родичами і близькими погибщих зараз працюють психологи.

Як повідомлялося раніше, з початку поточного року в українських водоймах потонули вже понад 500 осіб. Як повідомляють рятувальники, найбільш поширеною причиною нещасних випадків є недотримання правил безпечної поведінки на воді.