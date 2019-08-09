Верховна Рада: нові нардепи зібралися на перше підготовче засідання. Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/ua/n125363-verhovna-rada-novi-nardepy-zibralysya-na-pershe-pidgotovche-zasidannya-translyaciya.html

Ракурс

У Верховній Раді сьогодні вперше зібралися нові народні депутати, що входять до підготовчої групи.

Loading...

Народні обранці засідають у конференц-залі парламенту. Відомо, що учасники засідання розглянуть, зокрема, питання про кількість комітетів у новій Раді. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Підготовчу групу формують представники всіх партій, які пройшли у Раду за підсумками позачергових виборів, що відбулися 21 липня. Від партії «Слуга народу» буде 17 делегатів, від «Опозиційної платформи — За життя» — троє, від «Батьківщини» та «Європейської солідарності» — по двоє і від «Голосу» — один делегат.

Самовисуванці, які пройшли у Раду за мажоритарними округами, також можуть ввести до підготовчої групи по одному делегату від 15 нардепів після подання письмової заяви.

Нагадаємо, 21 липня 2019 року відбулися дострокові вибори депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання. За підсумками голосування переважну більшість у парламенті отримала президентська партія «Слуга народу» — понад 250 нардепів із урахуванням переможців у мажоритарних округах. Ще чотири політсили, які подолали прохідний бар'єр, а саме «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос», приведуть до Ради всього кілька десятків нардепів.