Нова Рада збереться на перше засідання 29 серпня. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n125369-nova-rada-zberetsya-na-pershe-zasidannya-29-serpnya.html

Ракурс

Верховна Рада проведе перше урочисте і водночас пленарне засідання в четвер, 29 серпня.

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Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 9 серпня, під час засідання підготовчої групи новообраних нардепів у Києві.

З 25 його учасників за призначення першого засідання нового парламенту на 29 серпня проголосували 20 осіб, ще п’ятеро утрималися.

Цю дату запропонував Дмитро Разумков, представник президентської політсили «Слуга народу». Він обґрунтував це необхідністю демонстрації готовності нового складу парламенту працювати ефективно.

Також було запропоновано дати 20 і 27 серпня та 3 вересня. Але ці пропозиції навіть не були розглянуті, оскільки більшість підтримала ініціативу Разумкова.