Місце інциденту, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n125368-na-berezi-stavka-na-harkivschyni-vyyavleno-polietylenovyy-paket-iz-boieprypasamy-foto.html

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На березі ставка в Нововодолазькому районі Харківської області виявлено поліетиленовий пакет із боєприпасами.

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Інцидент стався в селі Василівське, розташованому за 60 км на південний схід від Харкова, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Інформація про небезпечну знахідку надійшла до правоохоронців вчора приблизно о 13.20.

Правоохоронці, котрі прибули на місце інциденту, виявили в поліетиленовому пакеті п’ять гранат РГД-5, 148 патронів калібру 5,45 мм та п’ять запалів до гранат.

Зазначається, що гранати знищені в безпечному місці, патрони направлені на експертизу.

Наразі правоохоронці встановлюють походження виявлених боєприпасів. За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, в лютому цього року в Дніпрі у пакетах для сміття в покинутій будівлі знайшли РПГ, гранати та патрони калібру 7,62 мм.