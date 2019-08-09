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Ракурс
Место инцидента, фото: Национальная полиция

На берегу пруда в Харьковской области обнаружен пакет гранат (ФОТО)

9 авг 2019, 14:57
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На берегу пруда в Нововодолажском районе Харьковской области обнаружен полиэтиленовый пакет с боеприпасами.

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Инцидент произошел в селе Васильевское, расположенном в 60 км к юго-востоку от Харькова, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Информация об опасной находке поступило к правоохранителям вчера примерно в 13.20.

Правоохранители, прибывшие на место инцидента, обнаружили в полиэтиленовом пакете пять гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и пять запалов к гранатам.

Отмечается, что гранаты уничтожены в безопасном месте, патроны направлены на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение обнаруженных боеприпасов. По этому инциденту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Найденные боеприпасы, фото: Национальная полиция

Найденные боеприпасы, фото: Национальная полиция

Напомним, в феврале этого года в Днепре в пакетах для мусора в заброшенном здании нашли РПГ, гранаты и патроны калибра 7,62 мм.

Источник: Ракурс


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