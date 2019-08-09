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Артем Сытник и Назар Холодницкий, фото: «Телеканал 24»

Холодницкий и Сытник рассказали, что мешает им работать

9 авг 2019, 16:09
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Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий надеются, что Верховная Рада примет ряд законопроектов, важных для работы антикоррупционных органов.

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Об этом они заявили во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Так, Сытник отмечает, что нужно вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также урегулировать ситуацию, которая сложилась после решения Конституционного суда о лишении НАБУ права подавать иски по сделкам в уголовных процессах, вернув соответствующие полномочия антикорупционныморганам.

Также они ожидают запланированного на 5 сентября начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Сытник надеется, что парламент внесет изменения в закон о ВАКС, которые позволят устранить риск его блокировки слишком большим количеством дел.

Мы разработали довольно большой багаж дел, который сейчас ждет своего решения в судах, — отметил Сытник.

У Антикоррупционного суда работы будет достаточно и прокуроры, как никто другой, ожидают запуска работы Антикоррупционного суда и, собственно, вынесения приговоров, — отметил Холодницкий, добавив, что его ведомство готово к передаче всех антикоррупционных дел новому суду и поддержания в рамках его деятельности публичного обвинения.

По словам главы САП, на данный момент есть 208 уголовных производств, готовых к передаче в ВАКС, а до конца августа добавятся еще 10.

Напомним, в начале июля пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщала о внесении им в Раду законопроекта № 10426, призванного уточнить подсудность ВАКС и таким образом устранить потенциальную проблему перегрузки его судей.


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