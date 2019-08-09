Артем Ситник та Назар Холодницький, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n125376-holodnyckyy-i-sytnyk-rozkazaly-scho-yim-zavajaie-pracuvaty.html

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Керівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький сподіваються, що Верховна Рада ухвалить низку законопроектів, важливих для роботи антикорупційних органів.

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Про це вони заявили під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так, Ситник наголошує, що потрібно повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також врегулювати ситуацію, котра склалася після рішення Конституційного суду про позбавлення НАБУ права подавати позови за угодами в кримінальних провадженнях, повернувши відповідні повноваження антикорупційним органам.

Також вони очікують запланованого на 5 вересня початку роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ситник сподівається, що парламент внесе зміни до закону про ВАКС, котрі дозволять усунути ризик його блокування надто великою кількістю справ.

Ми розробили досить великий багаж справ, який зараз чекає свого рішення в судах, — зазначив Ситник.

В Антикорупційного суду роботи буде достатньо і прокурори, як ніхто інший, очікують запуску роботи Антикорупційного суду і, власне, винесення вироків, — наголосив Холодницький, додавши, що його відомство готове до передачі всіх антикорупційних справ новому суду і підтримання в межах його діяльності публічного обвинувачення.

Нагадаємо, на початку липня прес-служба президента України Володимира Зеленського повідомляла про внесення ним до Ради законопроекту № 10426, покликаного уточнити підсудність ВАКС й у такий спосіб усунути потенційну проблему перенавантаження його суддів.