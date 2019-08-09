Погода в Україні на 10 серпня: спекотно і сонячно буде практично по всій країні. Фото: Ukraine travel guide

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Погода в Україні 10 серпня порадує довгоочікуваним сонцем і високою температурою. Практично на всій території країни прогнозується відсутність опадів, дощі можливі лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

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Температура повітря вдень складе 24−30° тепла, особливо спекотно буде у південній частині країни і на Закарпатті. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 12−16°, а в південних областях — до 18−20°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 10 серпня погода буде сонячною. Синоптики прогнозують відсутність опадів як днем, так і вночі. Нічна температура повітря в столиці складе 14−16°, а вдень повітря прогріється до 24−26°.

У Харкові в суботу очікуються дощі з грозами протягом усієї доби. Проте тут також буде тепло. Температура повітря вночі складе 14−16°, а вдень — 25−27°.

У Дніпрі вдень очікується відсутність опадів, а вночі можливий дощ. Денна температура повітря складе 26−28°, а нічна — 15−17°.

У Львові відсутність опадів прогнозується як протягом усього дня, так і в нічний час. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26−28°, а вночі — до 12−14°.

В Одесі завтра вдень буде спекотно і сонячно, а вночі може початися невеликий дощ. Вночі температура повітря складе 18−20°, а вдень зросте до 28−30°.

На Закарпатті у суботу очікується найбільш спекотна погода і відсутність опадів протягом цілої доби. Вночі повітря прогріється до 14−16°, а вдень — до 29−31°.

Геомагнітний стан в Україні завтра очікується відносно спокійним. Можливі лише незначні збурення ближче до вечора.

Нагадаємо, що вчора у Києві пройшов потужний ураган, який повалив дерева, затопив вулиці і ускладнив рух на столичних дорогах. Кияни виклали у мережу масу вражаючих фото і відео, де показали, як бушувала стихія.