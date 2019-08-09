Погода в Украине на 10 августа: жарко и солнечно будет практически по всей стране. Фото: Ukraine travel guide

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Погода в Украине 10 августа порадует долгожданным солнцем и высокой температурой. Практически по всей территории страны прогнозируется отсутствие осадков, дожди возможны лишь в Харковской, Донецкой и Луганской областях.

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Температура воздуха днем составит 24−30° тепла, особенно жарко будет в южной части страны и на Закарпатье. Ночью столбики термометров опустятся до 12−16°, а в южных областях — до 18−20°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 10 августа погода будет солнечной. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков как днем, так и ночью. Ночная температура воздуха в столице составит 14−16°, а днем воздух прогреется до 24−26°.

В Харькове в субботу ожидаются дожди с грозами на протяжении всех суток. Тем не менее, здесь также будет тепло. Температура воздуха ночью составит 14−16°, а днем — 25−27°.

В Днепре днем ожидается отсутствие осадков, а ночью возможен дождь. Дневная температура воздуха составит 26−28°, а ночная — 15−17°.

Во Львове отсутствие осадков прогнозируется как на протяжении всего дня, так и в ночное время. Днем столбики термометров поднимутся до 26−28°, а ночью — до 12−14°.

В Одессе завтра днем будет жарко и солнечно, а ночью может начаться небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 18−20°, а днем возрастет до 28−30°.

На Закарпатье в субботу ожидается самая жаркая погода и отсутствие осадков на протяжении целых суток. Ночью воздух прогреется до 14−16°, а днем — до 29−31°.

Геомагнитная обстановка в Украине завтра ожидается относительно спокойной. Возможны лишь незначительные возмущения ближе к вечеру.

Напомним, что вчера в Киеве прошел мощный ураган, который повалил деревья, затопил улицы и затруднил движение на столичных дорогах. Киевляне выложили в сеть массу впечатляющих фото и видео, где показали, как бушевала стихия.