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Ракурс
Разумков дав брифінг після першого підготовчого засідання в Раді. Фото: theБабель

Разумков дав брифінг після першого підготовчого засідання в Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 сер 2019, 15:57
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Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук, члени президентської партії «Слуга народу», дали брифінг у Києві. Вони відповідали на запитання щодо підсумків першого зібрання підготовчої групи новообраних нардепів та майбутнього пленарного засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.

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Серед іншого Разумков зазначив, що в парламентській коаліції буде щонайменше 254 нардепи. Однак ні її назви, ні дати підписання коаліційної угоди він не назвав.

Закон про імпічмент президента, я сподіваюся, буде одним із перших законопроектів, які проголосує нова Верховна Рада, — додав Стефанчук.

Раніше сьогодні відбулося перше засідання підготовчої групи нових народних обранців, до якої увійшли 17 представників «Слуги народу», троє — від «Опозиційною платформи — За життя», по двоє — від «Батьківщини» і «Європейської солідарності» й один — від «Голосу».

Учасники засідання ухвалили рішення про проведення першого урочистого та пленарного засідань нової Верховної Ради 29 серпня.

Джерело: Ракурс


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