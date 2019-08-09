Разумков дал брифинг после первого подготовительного заседания в Раде. Фото: theБабель

https://racurs.ua/n125374-razumkov-daet-brifing-posle-pervogo-podgotovitelnogo-zasedaniya-v-rade-translyaciya.html

Ракурс

Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, члены президентской партии «Слуга народа», дали брифинг в Киеве. Они отвечали на вопросы об итогах первого собрания подготовительной группы новоизбранных нардепов и предстоящем пленарном заседании Верховной Рады девятого созыва.

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Среди прочего Разумков отметил, что в парламентской коалиции будет не менее 254 нардепа. Однако ни ее названия, ни даты подписания коалиционного соглашения он не назвал.

Закон об импичменте президента, я надеюсь, будет одним из первых законопроектов, которые проголосует новая Верховная Рада, — добавил Стефанчук.

Ранее сегодня состоялось первое заседание подготовительной группы новых народных избранников, в которую вошли 17 представителей «Слуги народа», три — от «Оппозиционной платформы — За жизнь», по два — от «Батькивщины» и «Европейской солидарности» и один — от «Голоса».

Участники заседания утвердили решение о проведении первого торжественного и пленарного заседаний новой Верховной Рады 29 августа.