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Ракурс
Место инцидента, фото: Национальная полиция

Семь пассажиров маршрутки получили травмы при ДТП в прифронтовом городе на Луганщине (ФОТО)

9 авг 2019, 16:51
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В Луганской области сегодня восемь человек были травмированы в результате ДТП, случившегося на 72-м км автодороги Н-2 вблизи автозаправки в городе Счастье Новоайдарского района.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что, по предварительной информации, ДТП возникла в результате выезда

грузового автомобиля Mercedes-Benz на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским микроавтобусом Renault Trafic, который, в свою очередь, превысил допустимый скоростной режим.

Водители транспортных средств находились за рулем в трезвом состоянии, — отмечают в прокуратуре.

Renault Trafic перевозил пассажиров из Станицы Луганской в направлении Северодонецка.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров маршрутного такси и водитель грузового автомобиля.

У четырех травмированных — переломы конечностей, — отмечают в прокуратуре.

В связи с этим инцидентом открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Место инцидента фото: прокуратура Луганской области

Место инцидента фото: прокуратура Луганской области

Напомним, осенью 2017 года на Луганщине 13 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с двумя тракторами.

Источник: Ракурс


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