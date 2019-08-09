Место инцидента, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n125378-sem-passajirov-marshrutki-poluchili-travmy-v-rezultate-dtp-v-prifrontovom-gorode-na-luganschine.html

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В Луганской области сегодня восемь человек были травмированы в результате ДТП, случившегося на 72-м км автодороги Н-2 вблизи автозаправки в городе Счастье Новоайдарского района.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что, по предварительной информации, ДТП возникла в результате выезда

грузового автомобиля Mercedes-Benz на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским микроавтобусом Renault Trafic, который, в свою очередь, превысил допустимый скоростной режим.

Водители транспортных средств находились за рулем в трезвом состоянии, — отмечают в прокуратуре.

Renault Trafic перевозил пассажиров из Станицы Луганской в направлении Северодонецка.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров маршрутного такси и водитель грузового автомобиля.

У четырех травмированных — переломы конечностей, — отмечают в прокуратуре.

В связи с этим инцидентом открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, осенью 2017 года на Луганщине 13 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с двумя тракторами.