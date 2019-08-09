Ужасное ДТП: BMW влетел в маршрутку возле Житомира, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n125381-bmw-vletel-v-marshrutku-vozle-jitomira-v-bolnicah-desyatki-postradavshih-foto-video.html

Ракурс

Сегодня возле Житомира произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

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Вблизи Тетеровки на дороге Житомир-Черновцы лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и автомобиль BMW (БМВ). В результате ДТП в больницы увезли 24 человека, из них 12 — госпитализированы.

Полиция предварительно установила, что 25-летний водитель BMW двигался в направлении Житомира и пытался обогнать другую машину. Во время маневра он выехал на обочину дороги и потерял управление. Его авто выехало на встречную полосу и столкнулось с маршрутным автобусом, который следовал из Киева в Хмельницкий.

После лобового удара легковушка загорелась. На месте ДТП работали пять бригад скорой помощи.

Полиция начала уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

«Ракурс» сегодня сообщал также о другом ДТП — в Луганской области восемь человек травмированы в результате аварии, случившейся вблизи автозаправки в прифронтовом городе Счастье Новоайдарского района.